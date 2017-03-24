Не знаете, как провести выходные — читайте традиционный гид от Amic.ru и планируйте свое свободное время с толком.

В субботу с 12:00 до 14:00 на Бульваре защитников Сталинграда пройдет Всероссйиский пикет в защиту животных, организаторами которого выступила Барнаульская городская общественная организация "Ласка".

Любители театра могут отправиться в МТА, здесь покажут спектакль "Бог резни", в музкомедии — "Амадей", а в драме — жестокий романс "Без вины виноватые".

В воскресенье в галерее "Республика ИЗО" в 13:00 начнется бесплатный кулинарный мастер-класс, посвященный здоровому питанию. Гостей научат, правильно и вкусно готовить свиную шейку, тушенную с клюквой, апельсином и горчицей с нежным картофельным пюре на гарнир. А также здесь можно будет попробовать свинину в чесночно-розмариновой панировке с томатно-луковым пирогом и принять участие в розыгрыше подарков. Записаться можно по телефону: +7 (913) 268–47–28 или в группе мероприятия.

В музкомедии пройдет показ спектакля "Соб@ки", а в театре драмы — комедии "За двумя зайцами".

Среди киноновинок недели ужасы "Демон внутри", фантастический триллер "Живое", драма "Манчестер у моря" которая победила в 2017 году в номинации на лучший оригинальный сценарий на престижной премии "Оскар", боевик "Могучие рейнджеры", российская мелодрама "О любви" и мультфильм "Босс-молокосос".

На этих выходных будет отличная программа для детей. В субботу в МТА юным зрителям покажут несколько отличных спектаклей: в 12:00 представят музыкальную сказку "Карлик нос", в 14:00 начнется спектакль-коллекция "Сновидения", автором идеи которого стал Алексей Шашилов. Это коллекция детских снов от Культурного Фонда Валерия Золотухина и Театра "Студии Т". В 16:00 здесь можно будет увидеть спектакль-игру из бумаги по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена "Снежная Королева", который создан в традиции семейного театра: в нем общая игра объединяет взрослых и детей.

В музкомедии в 11:00 программой "Музыка из шкафа" свои двери откроет "Бэби театр".