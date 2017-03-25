Twitter планирует внедрнить платную подписку для популярных пользователей, брендов и СМИ. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Verge.

О скором нововведении сообщили пользователи соцсети, которым предложили пройти опрос по удобности интерфейса. В пресс-службе компании подтвердили, что проводят подобное исследование.

Сервис еще не разрабатывается, но, судя по всему, будет. Сегодня доход от рекламы у Twitter снижается, и платная подписка могла бы принести существенную прибавку.