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Количество россиян, которые выступают против продовольственного эмбарго в стране, начиная с 2014 года, возросло втрое, передает РИА Новости, ссылаясь на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, число людей, не одобряющих запрет на ввоз продуктов питания и сельхозпродукции, увеличилось за три года с 9% до 24%.

Результаты опроса говорят о том, что против продэмбарго выступают в первую очередь, представители молодежи (53% среди 18-24-летних), сприверженцы непарламентских партий (41%) и жители двух столиц (32%).

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Опрос проводился 2-3 марта среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.