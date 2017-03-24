Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с кандидатом на пост президента Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Об этом пишет "РБК".

Во время встречи российский лидер заметил, что нашей стране очень важна связь с Францией. Путин особенно подчеркнул, что Россия не желает влиять на президентские выборы в этой стране.

"Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события [предвыборную кампанию во Франции], но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же как делают наши партнеры, например, в Европе, в США", — отметил Владимир Путин.

Также президент России призвал французского политика объединить силы в борьбе с международным терроризмом.