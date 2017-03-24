Фото: altairegion22.ru

Учитель русского языка из барнаульской гимназии №42 Арсен Григорян победил в конкурсе "Учитель года Алтая — 2017", сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

Арсен Григорян стал лучшим среди 24 педагогов. Теперь барнаульский преподаватель будет представлять Алтайский край на Всероссийском конкурсе "Учитель года — 2017".

Победитель получил не только почетное звание, но и премию в размере 300 тысяч рублей, учрежденную губернатором края Александром Карлиным. А, кроме этого, барнаульский педагог получит возможность отдохнуть в любом санатории края.