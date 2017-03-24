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Силы Росгвардии на Северном Кавказе приведены в режим боевой готовности после нападения боевиков на военный городок в Чечне, заявил заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии Николай Долонин.

"Проводятся мероприятия совместно с ФСБ, МВД, направленные на недопущение подобного, усилена разведка", — цитирует Долонина РИА Новости.

По словам представителя Росгвардии, боевики, вероятнее всего, преследовали цель захватить оружие. Также Николай Долонин добавил, что бойцы Национальной гвардии готовы к отражению возможных нападений.

Напомним, что 24 марта группа боевиков совершила нападение на воинскую часть близ станицы Наурская. В результате погибли шестеро российских военных, еще трое были ранены.

Нападавшие террористы были ликвидированы.

