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Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на большей части Алтайского края в субботу, 25 марта, сообщает региональный Гидрометцентр.
По данным синоптиков, дневные температуры в этот день составят +1…+6 градусов, в юго-восточных районах +6…+11 градусов.
На дорогах ожидается гололед. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 11-16 метров.
В Барнауле также ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица.
Дневные температуры в краевой столице составят +4…+6 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
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