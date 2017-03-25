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Коттедж с русской печью и камином продают в Барнауле за 14,5 млн руб. Фото

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 350 квадратных метров находится в поселке Лесная поляна

Фото: avito.ru

Большой коттедж площадью 350 квадратных метров продают в барнаульском поселке Лесная поляна за 14,5 миллионов рублей, сказано на сайте Avito.ru.

"Пятиуровневая этажность. Гараж, сауна, бассейн, погреб, русская печь, кабинет, пять жилых комнат, зал с камином, два туалета, джакузи, просторная спальная, зимний сад, мансарда. Газ, центральная канализация. На территории газонная трава, яблони и вишня, беседка с барбекю", — говорится в объявлении.

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Также отмечается, что дом имеет отличное месторасположение в лесу.

Собственник рассматривает вариант обмена, готов поторговаться.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.03.2017 07:11
- гость -

Похоже на большую сауну. А что с картой над диваном? Почему такая драная?

0  0
25.03.2017 07:46
Гость

Кошмарное жилище, все в жуткой вагонке, там же все переделывать придется, удивительно убого за такие деньги

0  0
25.03.2017 08:02
Гость

Срань господня,что это за ужас

0  0
25.03.2017 08:16
- гость -

Красатень!

0  0
25.03.2017 08:23
- гость -

Из всего лишь кухонный гарнитур заслуживает положительной оценки.

0  0
25.03.2017 08:45
- гость -

а че так все загажено, если не сказать заsрато...((

0  0
25.03.2017 08:45
хамло

плюс один, вагонкой можно долго топиться, благо камин есть а в целом , колхоз

0  0
25.03.2017 08:49
- гость -

Какой ужос!

0  0
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