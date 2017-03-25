Фото: avito.ru

Большой коттедж площадью 350 квадратных метров продают в барнаульском поселке Лесная поляна за 14,5 миллионов рублей, сказано на сайте Avito.ru.

"Пятиуровневая этажность. Гараж, сауна, бассейн, погреб, русская печь, кабинет, пять жилых комнат, зал с камином, два туалета, джакузи, просторная спальная, зимний сад, мансарда. Газ, центральная канализация. На территории газонная трава, яблони и вишня, беседка с барбекю", — говорится в объявлении.

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Также отмечается, что дом имеет отличное месторасположение в лесу.

Собственник рассматривает вариант обмена, готов поторговаться.

