Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Специалисты-подрывники традиционно перед началом паводка проводят взрывные работы на некоторых участках рек Алтайского края во избежание опасных ледовых заторов.

На этой неделе фотокорреспондент портала Amic.ru стал свидетелем того, как сотрудники "Алтайвзрывпрома" провели подрыв льда на Чумыше в Тальменском районе.

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Процедура такова, что перед основным залпом производится так называемый экологический взрыв меньшего масштаба. Это делают для того, чтобы отпугнуть рыбу.

А вот уже после этого происходит основный взрыв. Демонстрируем, как это выглядит на фотографиях.