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Исследование на предмет того, какой график трудовой деятельности барнаульцы считают наиболее удобным, провел сайт по поиску работы Зарплата.ру.

Опрос, проведенный среди 1346 человек, показал, что 32% барнаульцев являются "жаворонками" – то есть им лучше всего работается в утреннее время. 28% респондентов оказались "совами", утверждая, что их активность выпадает на вечер.

Однако большая часть участников опроса – 40% — оказались "голубями". Это значит, что работоспособность этих людей зависит от многих факторов, а значит может быть высокой и утром, и вечером.

Половина респондентов заявили о предпочтении работать по стандартному графику с 09:00 до 18:00 или с 08:00 до 17:00. Треть горожан по возможности сделали бы выбор в пользу свободного рабочего дня. Сменный график, как показало исследование, устроил бы только каждого седьмого.

Отвечая на вопрос о том, что помогает взбодриться на работе, 70% опрошенных говорят, что тонуса придают перерывы на кофе и еду.

Впрочем, весьма популярными являются и такие варианты, как поболтать с коллегами, прогуляться, почитать новости или посетить социальные сети, сходить на перекур, сделать разминку. Некоторые, а именно 1% респондентов, заявили, что недурно было бы и поспать на работе.

Исследование также показало, что 50% участников опроса выпивает одну-две кружки кофе на работе. 30% — три и более кружек. Главными кофеманами оказались продавцы, бухгалтера и водители.







