Фото: dobro24.com

Соединенное Королевство не поддерживает инициативу РФ и Китая по расширению работы миссии по расследованию случаев применения химоружия на Ирак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление британского постпреда при ООН Мэттью Райкрофта.

Агентство отмечает, что в пятницу, 24 марта, РФ снова внесла в Совбез ООН проект резолюции по борьбе с попаданием химоружия к террористам в Сирии и Ираке после того, как боевики использовали химоружия в Мосуле.

По словам Райкрофта, все члены СБ обеспокоены использованием этого оружия и ждут результатов расследования иракским правительством этих сообщений.

Комментируя предложения, британский постпред отметил "большую разницу между ситуациями в Ираке и Сирии". По словам дипломата, в адрес иракского правительства нет обвинений в использовании химоружия против своего народа. "В Сирии СМР был создан именно потому, что не было другого способа установить ответственных из-за отсутствия сотрудничества со стороны режима. Так что британское правительство против такого расширения СМР", — приводит его слова агентство.

Отмечается, что соавтором проекта резолюции выступила китайская делегация. С подобной инициативой РФ и Китай выступили в минувшем году, но тогда проект резолюции не поддержали западные члены Совета Безопасности. Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков отмечает, что сегодня такой документ опять актуален, поскольку ситуация с использованием химоружия боевиками на Ближнем Востоке деградирует.

По мнению РФ, нужно подключить к работе в Ираке действующий в Сирии совместный механизм расследования случаев применения химических веществ в качестве оружия. В конце прошлого года СБ ООН продлил мандат этого механизма, позволив распространить его работу на другие страны.