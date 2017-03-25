Фото: vk.com/barneos22

Серьезное ДТП произошло в Барнауле в ночь на субботу, 25 марта, сообщают очевидцы в группе Barnaul22 в соцсети "ВКонтакте".

Информация об аварии появилось около 1:25. Местные жители уточняют, что два автомобиля - Renault Logan и Daewoo Nexia — столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Союза Республик.

По словам свидетелей происшествия, пьяный водитель Renault поехал на красный сигнал светофора, из-за чего в него врезалась другая иномарка. Подчеркивается, что жертв в серьезном ДТП нет.