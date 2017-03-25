Фото: youtube.com

Украинские СМИ опубликовали видео с моментом убийства бывшего депутат Государственной думы Дениса Вороненкова в Киеве, пишет РИА Новости.

В ролике видно, как Вороненков и его охранник идут по тротуару рядом с отелем "Премьер палас". Затем в кадре появляется молодой человек в капюшоне и сумкой через плечо, идущий за экс-депутатом. Предположительно, он окликнул Вороненкова, поскольку тот обернулся. Затем нападавший выстрелил в него несколько раз.

Охранник попытался прыгнуть на стрелка, но был ранен. Затем убийца подошел в лежащему Вороненкову, сделал еще несколько выстрелов и вышел из кадра. После этого охранник приподнялся и выстрелил в нападавшего, после чего начал звать на помощь.

Напомним, Вороненкова убили в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб Украины, ранил предполагаемого убийцу, который в последствии умер в больнице. Сам же телохранитель, получивший ранение в область сердца, выжил и в данный момент сотрудничает со следствием.

Позже стало известно, что убийство совершил Павел Паршов. Он год отслужил в Нацгвардии Украины. По данным местных СМИ, мужчина находился в розыске по обвинению в фиктивной предпринимательской деятельности и легализации полученных преступным путем доходов.

Добавим, что правоохранители Украины полагают, что убийство носит заказной характер. Они также рассматривают версию причастности РФ к нему как основную.

Видеозапись можно найти на видеохостинге YouTube.