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Одна действующая ледовая переправа осталась в Алтайском крае, сообщают в ГУ МЧС России по региону.

Она расположена на реке Обь в Быстроистокском районе и соединяет райцентр с Акутихой. Грузоподъемность переправы составляет семь тонн.

Отмечается, что инспекторы Центра ГИМС за последнее время закрыли шесть переправ. На минувшей неделе движение было ограничено по переправам через Обь в Усть-Пристанском районе. 21 в результате очередной проверки прочность льда закрыли переправу через Обь в Шелаболихинском районе, а также через Алей в Калманском районе. 22 марта перестала работать переправа в Советской районе, а 24 — переправа через Обь в Каменском районе.

В краевом управлении МЧС напоминают, что выход на лед безопасен только на переправах, которые прошли техническое освидетельствование. Тем, кто пользуется ими, рекомендуют соблюдать требования безопасности и не превышать грузоподъемность.