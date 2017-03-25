Фото: lebedeva-personal.ru

Государственный банк развития KfW в Германии по ошибке перечислил свыше четырех миллиардов евро (5,4 миллиарда долларов) в четыре банка. Операция произошла из-за технического сбоя, в результате которого несколько раз повторялись отдельные платежи, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.

В заявлении банка сказано, что как только KfW обнаружил неправильное поведение системы на самом раннем этапе процесса, он сразу отменил нежелательные действия и начал необходимый процесс анализа причин. Ошибку быстро выявили и устранили, а все суммы переплаты успешно перевели обратно.

Агентство отмечает, что подобные инциденты уже случались. Так, в 2008 году свыше 300 миллионов евро перевелись со счетов KfW в банк Lehman Brothers, который за несколько часов до этого объявил о банкротстве. Эта передача превратилась в политический скандал в стране, а газета Bild назвала KfW "самым глупым банком Германии".