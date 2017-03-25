Фото: lizaalert.org

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" начали поиски пропавшей без вести 20-летней жительницы Барнаула Дарьи Носенко. Об этом сообщается на форуме lizaalert.org.

Уточняется, что девушка ушла из дома 21 марта текущего года, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Она может находиться в любом регионе.

Рост пропавшей равен 160 см, она среднего телосложения, с русыми волосами ниже плеч и светло-зелеными глазами. Девушка была одета в куртку цвета хаки и черные ботинки с опушкой такого же цвета.