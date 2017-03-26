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Гололед на дорогах и температура до +11 градусов ожидается в Алтайском крае в воскресенье, 26 марта.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, на территории края в этот день местами прогнозируются осадки в виде мокрого снега.

Температура составит +1…+6 градусов, в предгорных районах +6…+11 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В краевой столице преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура днем в Барнауле составит +4…+6 градусов. Ветер западный до 10 метров в секунду.