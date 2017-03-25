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Россия в пятницу, 24 марта, подала в Вреховный суд Соединенных Штатов дружественную аргументацию в поддержку прошения о рассмотрении дела гражданина РФ Виктора Бута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.
Защитник отметил, что был в курсе подготовки документа, но не является его автором. Тарасов уточнил, что аргументация касается "норм международного права, в частности, экстерриториальной юрисдикции".
ТАСС со ссылкой на адвоката добавляет, что Россия впервые подает такую аргументацию в Верховный суд. Ранее документы в данной форме подавались российской стороной по другим делам, например, по делу Константина Ярошенко, отбывающего тюремное заключение. "Но это были апелляционные суды", — приводит агентство слова Тарасова.
Он также отметил, что Минюст США не возражал против подачи Россией этого документа.
По словам адвоката, Верховный суд рассмотрит прошение о принятии дела Бута к рассмотрению, предположительно, 31 марта.
Напомним, Бута арестовали в Таиланде в марте 2008 года в результате операции спецслужб США и через два года вывезли в Штаты, где осудили на 25 лет тюрьмы. Данный срок был минимальным по статьям, по которым обвиняли россиянина: подготовка сговора с целью убийства американских граждан и американских военных, подготовка сговора с целью продажи зенитных ракет и подготовка сговора с целью оказания материальной помощи террористам.
В 2014 году защита Бута подала петицию о пересмотре его дела в связи с вновь открывшимся обстоятельствами, но суд первой инстанции отклонил ее. Затем защита подала апелляцию на решение, но и апелляционный суд в Нью-Йорка отказал в пересмотре дела.
Комментарии
Доаргументируются, что оружейному барону и в самом деле отменят четвертак и заменят на электростул, что было бы куда справедливее.
Вот уж, действительно, - "своих не бросаем". Как они беспокоятся о преступниках! Хотя, понятно, сами такие.