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Коттедж с работающим магазином продают в Барнауле за 12,9 млн рублей. Фото

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 165 квадратных метров находится в поселке Солнечная поляна

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 165 квадратных метров и магазин, расположенные на одном участке, продают в барнаульском поселке Солнечная поляна за 12,9 миллиона рублей.

"Продается коттедж — 165 квадратных метров + гараж — 40 квадратных метров + баня с бассейном (без внутренней отделки) — 80 квадратных метров + магазин -62 квадратных метров (работает с прибылью). Расположен на красной линии — перекресток Энтузиастов/Хлеборбная. Всего 347 квадратных метров на благоустроенном участке 7,7 соток", — говорится в объявлении на сайте Avito.ru.

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Участок огорожен высоким забором, уложена брусчатка, имеется газон, стоят уличные фонари. Перед магазином находится асфальтированная парковка площадью 200 квадратных метров.

Собственник подчеркивает, что это отличное место для жизни и ведения бизнеса.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

26.03.2017 07:41
- гость -

Да стопудово чёта тут не так! Еслиф всё так в шикаладе-чёж он его тогда продаёт? Скорей всего там или фундамент треснул, или лестница рассохлась, или тюль пора стирать! Да же нищебродики? Нука выведите ка гуся этому неудачьнику?

0  0
26.03.2017 07:41
- гость -

магазин перестал окупать жкх?

0  0
26.03.2017 08:04
гость

"магазин перестал окупать жкх?"

С этим пожалуй не поспоришь. Стопудово.

0  0
26.03.2017 08:06
- гость -

26.03.2017 07:41 - гость - Да стопудово чёта тут не так! Еслиф всё так в шикаладе-чёж он его тогда продаёт? Скорей всего там или фундамент треснул, или лестница рассохлась, или тюль пора стирать! Да же нищебродики? Нука выведите ка гуся этому неудачьнику?

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