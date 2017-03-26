Фото: avito.ru

Коттедж площадью 165 квадратных метров и магазин, расположенные на одном участке, продают в барнаульском поселке Солнечная поляна за 12,9 миллиона рублей.

"Продается коттедж — 165 квадратных метров + гараж — 40 квадратных метров + баня с бассейном (без внутренней отделки) — 80 квадратных метров + магазин -62 квадратных метров (работает с прибылью). Расположен на красной линии — перекресток Энтузиастов/Хлеборбная. Всего 347 квадратных метров на благоустроенном участке 7,7 соток", — говорится в объявлении на сайте Avito.ru.

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Участок огорожен высоким забором, уложена брусчатка, имеется газон, стоят уличные фонари. Перед магазином находится асфальтированная парковка площадью 200 квадратных метров.

Собственник подчеркивает, что это отличное место для жизни и ведения бизнеса.

