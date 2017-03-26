Фото: avito.ru
Коттедж площадью 165 квадратных метров и магазин, расположенные на одном участке, продают в барнаульском поселке Солнечная поляна за 12,9 миллиона рублей.
"Продается коттедж — 165 квадратных метров + гараж — 40 квадратных метров + баня с бассейном (без внутренней отделки) — 80 квадратных метров + магазин -62 квадратных метров (работает с прибылью). Расположен на красной линии — перекресток Энтузиастов/Хлеборбная. Всего 347 квадратных метров на благоустроенном участке 7,7 соток", — говорится в объявлении на сайте Avito.ru.
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Участок огорожен высоким забором, уложена брусчатка, имеется газон, стоят уличные фонари. Перед магазином находится асфальтированная парковка площадью 200 квадратных метров.
Собственник подчеркивает, что это отличное место для жизни и ведения бизнеса.
Комментарии
Да стопудово чёта тут не так! Еслиф всё так в шикаладе-чёж он его тогда продаёт? Скорей всего там или фундамент треснул, или лестница рассохлась, или тюль пора стирать! Да же нищебродики? Нука выведите ка гуся этому неудачьнику?
магазин перестал окупать жкх?
"магазин перестал окупать жкх?"
С этим пожалуй не поспоришь. Стопудово.
26.03.2017 07:41 - гость - Да стопудово чёта тут не так! Еслиф всё так в шикаладе-чёж он его тогда продаёт? Скорей всего там или фундамент треснул, или лестница рассохлась, или тюль пора стирать! Да же нищебродики? Нука выведите ка гуся этому неудачьнику?
Хозяин дома отписался?