Фото: glazovportal.net
Синоптики прогнозируют в понедельник, 27 марта, в Алтайском крае снег, мокрый снег и дождь.
Осадки ожидаются на большей части территории региона. Также жителей края предупреждают о гололеде на дорогах.
Дневные температуры в регионе составят +1…+6 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, по югу вероятны порывы до 15-20 метров.
В краевой столице ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, на дорогах местами гололедица. Днем в Барнауле +3…+5 градусов. Ветер юго-западный, до 14 метров в секунду.
Комментарии
Между прочим, сегодня ровно год, как край сменил часовой пояс. Все-таки как хорошо жить в постоянном летнем времени. Даже зима показалась из-за светлых вечеров не такой длинной как обычно. Ура))