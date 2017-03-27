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Синоптики прогнозируют в понедельник, 27 марта, в Алтайском крае снег, мокрый снег и дождь.

Осадки ожидаются на большей части территории региона. Также жителей края предупреждают о гололеде на дорогах.

Дневные температуры в регионе составят +1…+6 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, по югу вероятны порывы до 15-20 метров.

В краевой столице ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, на дорогах местами гололедица. Днем в Барнауле +3…+5 градусов. Ветер юго-западный, до 14 метров в секунду.