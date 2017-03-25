Фото: vk.com/barneos22

Серьезная авария произошла в селе Власиха утром в субботу, 25 марта. Об этом сообщили очевидцы в группе Banraul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что на улице Мамонтова столкнулись ВАЗ-2104 и грузовик. На опубликованных фото видно, что в результате аварии "Жигули" получили серьезные повреждения.

В комментариях пользователи отметили, что водитель легковушки, вероятно, спускался с горки на большой скорости, в результате чего его машину занесло на подмороженной дороге.

Официальных комментариев по данному ДТП пока нет.