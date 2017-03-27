Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 220 квадратных метров на участке пять соток продают в Барнауле за 11 миллионов рублей, сказано на сайте Avito.ru.

Дом расположен на улице Смоленской. На первом этаже находится большая прихожая, санузел, холл, большая кухня-столовая. Имеется выход в гараж.

На втором этаже расположены две спальни, гостиная, большой санузел, а также выход на крышу.

"Ремонт делали в конце 2014 – начале 2015 года. Все материалы отличного качества, современные и дорогие. Лестница – дерево (делали на заказ). Большой теплый гараж с электроворотами. Отопление газовое. Дом утеплен, в том числе и крыша, на первом этаже теплый пол. Зимой очень тепло", – подчеркивает автор объявления.

На приусадебной территории имеются теплица, газон, декоративные растения. Также оборудована зона отдыха. На участке стоит русская баня с современной печкой, комнатой отдыха, раздельной помывочной и сауной.



