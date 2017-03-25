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Меркель признала ошибки Евросоюза и призвала их исправлять

, ИА "Амител"
Также канцлер заявила, что не увидела "плохого сигнала" в инциденте с рукопожатием Трампа

Фото: noi.md

Немецкий канцлер Ангела Меркель признала, что Евросоюз совершал ошибки, однако сейчас необходимо закончить незавершенное, и для этого есть хорошая база. Соответствующее заявление прозвучало в интервью Первому каналу итальянского государственного телевидения в пятницу, 24 марта.

 "Думаю, что мы далеко не все делали хорошо. И то, что осталось незавершенным, пришло время завершить сейчас, для этого у нас есть хорошая база", — приводит слова Меркель ТАСС. Агентство отмечает, что канцлер ФРГ прибыла в Рим на торжества по поводу 60-летия подписания Римского договора.

Она также отметила, что при открытии внешних границ никто не подумал об их укреплении. Во время вводы единой валюты ЕС не был готов к кризису. "Но все это мы исправляем сейчас через банковский союз и механизмы стабилизации. Главное, что все это должно делаться в атмосфере солидарности", — цитирует Меркель агентство.

Германский канцлер считает, что Европа сможет найти единый ответ на миграционную проблему, "когда каждый сделает вклад, исходя из своих возможностей". Она отметила, что нужно гарантировать такие условия, чтобы люди не бежали из своих стран, разрешить кризисы подобно сирийскому, "и делать это вместе".

Кроме этого, Мекрель снова обозначила один из главнейших тезисов своей экономической политики: "Нам нужно согласовать настоящие правила, и этого нельзя сделать без экономии".

Также канцлер прокомментировала инцидент во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом, который якобы не пожал ей руку. Меркель отметила, что рукопожатий на встрече "было достаточно", подчеркнув, что произошедшее не было плохим сигналом для Европы. "Только вместе мы можем быть сильными", — заключила канцлер.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.03.2017 13:56
- гость -

Быть гибким - это главное в политике и не только ...

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25.03.2017 14:28
- гость -

Старушке явно пора на пенсию, пришла пора осознать ошибочность далеко зашедшего либерализма. А Европу жаль, мир её потерял навсегда, это милую, уютную Европу 60-х годов.

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