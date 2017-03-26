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Данные о среднем размере заработной платы в Алтайском крае за январь 2017 года опубликовал Алтайкрайстат.
Согласно информации статистического ведомства, данный показатель за первый месяц этого года составил 20 302 рубля. По отношению к январю 2016 года средняя зарплата в крае выросла на 3,7%.
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ТОП-5 отраслей, где в крае фиксируется наибольший заработок сотрудников, выглядит так:
- деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки – 43 494 рубля;
- деятельность трубопроводного транспорта – 37 781 рубль;
- деятельность финансовая и страховая – 33 088 рублей;
- деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки – 31 677 рублей;
- добыча полезных ископаемых – 31 436 рублей.
Комментарии
Они бы хоть договорились и врали одинаково. http://www.amic.ru/news/383469/ Росстат сообщил о падении реальных доходов россиян на 4,1% http://www.amic.ru/news/383442/ Реальные располагаемые доходы в феврале на Алтае выросли на 19,4% - власти
- гость - 26 марта 2017 г. 07:43
Они не врут! У них разные методики подсчета
А что такое "добыча полезных ископаемых" - это металл на дачных участках что ли? Или другое что? А вообще то непонятно, почему с Алтая все бегут, повышение зарплаты такое, а щас даже таджиков не встретишь.
А говорят, Карлин отчитался перед Москвой, что у нас школы перешли на учёбу в одну смену.
лжецы, средней зарплаты не существует в природе. есть только реальные зарплаты. и они различаются в тысячи раз. у одного 10 000 руб в месяц, а у другого 1 миллион в день. средней зарплатой пользуются мошенники для оболванивания населения