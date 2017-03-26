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Данные о среднем размере заработной платы в Алтайском крае за январь 2017 года опубликовал Алтайкрайстат.

Согласно информации статистического ведомства, данный показатель за первый месяц этого года составил 20 302 рубля. По отношению к январю 2016 года средняя зарплата в крае выросла на 3,7%.

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ТОП-5 отраслей, где в крае фиксируется наибольший заработок сотрудников, выглядит так: