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Барнаул вечером в субботу, 25 марта, присоединится к акции "Час Земли" – по этому случаю на ряде центральных городских объектов будет отключена подсветка.

Так, с 20:30 до 21:30 будет отключено освещение фасадов зданий администрации города, освещение аллеи на проспекте Ленина, лестницы в Нагорный парк, подсветка букв "Барнаул" и городских часов.

Кроме того, внешняя подсветка будет отключена на зданиях ряда других организаций и учреждений краевой столицы.

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Также в рамках "Часа Земли" в Барнауле пройдет велопробег "Велосветлячки". Акция начнется в 20:00 на площади Советов у памятника Ленину. Колонна велосипедистов проследует по центральной аллее Ленинского проспекта от улицы Димитрова до улицы Никитина и обратно до Нулевого километра. Участникам заезда необходимо иметь осветительные приборы и одежду со световозвращающими элементами.

Напомним, что всемирная акция "Час земли" призвана уменьшить антропогенное воздействие на окружающую среду и привлечь внимание к проблеме сохранения природы.