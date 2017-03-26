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Алтайский край лидирует среди всех регионов России по дешевизне топлива – данные о стоимости горючего во всех регионах страны по итогам февраля опубликовал Росстат.

Оказалось, что в Алтайском крае средняя стоимость литра топлива составила 34,89 рубля. Меньше показатель лишь у Ивановской области – 34,54 рубля за литр.

Если говорить о средних ценах на отдельные виды горючего, то АИ-92 в крае торговался на уровне 33,68 рубля, АИ-95 – 36,90 рубля, дизельное топливо – 35,26 рубля.

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При этом, по итогам февраля в среднем по России литр бензина стоил 36,91 рубля, а в Сибирском федеральном округе данный показатель составляет 35,79 рубля.