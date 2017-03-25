Фото: katun24.ru

Синоптики прогнозируют раннее вскрытие Оби в этом году. По данным специалистов федерального метеорологического ведомства, ледоход на Верхней Оби и Верхнем Енисее начнется на три-пять дней, а местами на две недели раньше обычных сроков.

Также прогнозируется, что во второй декаде апреля начнется ледоход на реке Тобол и ее притоках, в верховьях Оби и реках севера Приморского края.

Уже сейчас можно посмотреть онлайн-трансляцию алтайских рек, запущенную телеканалом "Катунь 24". Пока веб-камеры, которые установлены на Речном вокзале в Барнауле, а также в Камне-на-Оби и Бийске, показывают лишь покрытую льдом реку.

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Отметим, что на Алтайских реках уже началась работа по предотвращению образования ледовых заторов. Так, например, в минувшую среду, 22 марта, специалисты взорвали лед на реке Чумыш в Тальменском районе. За день до этого лед подорвали в Бийском районе. Аналогичные мероприятия будут проведены еще в трех районах, также местами в крае будет проведено чернение и распиловка льда.

Не пропустите главное событие весны – смотрите ледоход онлайн на сайтах Amic.ru и "Катунь-24".