Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула увидели вечером в четверг, 23 марта, загадочные светящиеся объекты. Сообщение об этом опубликовано в группе Barnaul22 во "ВКонтакте".

По словам очевидца, звезда ходила из стороны в сторону, постоянно меняя направление. При этом ее сопровождала еще одна меньшего размера и цветная. "Это что?", — задается вопросом местный житель.

По словам горожан, НЛО видели в районе ТЭЦ-3 и ЗАТО Сибирский.

В комментариях одни пользователи отмечают, что эффект НЛО возник из-за обычной съемки звезды с большой выдержкой. Другие комментаторы предположили, что в небе мог лететь квадрокоптер, а ряд барнаульцев с юмором согласился, что в небе действительно находились неопознанные летающие объекты.