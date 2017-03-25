Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула увидели вечером в четверг, 23 марта, загадочные светящиеся объекты. Сообщение об этом опубликовано в группе Barnaul22 во "ВКонтакте".
По словам очевидца, звезда ходила из стороны в сторону, постоянно меняя направление. При этом ее сопровождала еще одна меньшего размера и цветная. "Это что?", — задается вопросом местный житель.
По словам горожан, НЛО видели в районе ТЭЦ-3 и ЗАТО Сибирский.
В комментариях одни пользователи отмечают, что эффект НЛО возник из-за обычной съемки звезды с большой выдержкой. Другие комментаторы предположили, что в небе мог лететь квадрокоптер, а ряд барнаульцев с юмором согласился, что в небе действительно находились неопознанные летающие объекты.
Комментарии
это магнитные бури.
Карлин и Дугин делали облёт города перед паводком
Закусывать надо))
Летающий скорпион, агент госдепа
Летающий скорпион, агент госдепа
Мы тут тоже, не так давно наблюдали из окна дома необычайно яркую звезду! Утром, когда рассвело, звезда оказалась лампочкой в кабине подъёмного крана. Вечером из-за ветвей тополя кран не было видно. Теперь уже дом видно.
С голодухи не такое ешё почудится
завезли боярышник с эффектом НЛО?
ага, с берегов Темзы боярышник, от британских ученых
Шрековальный в пролёте! Хе,хе,хе!
25.03.2017 15:07 - гость -
Вот вы нажрались... Пить надо меньше! (с)
Ранняя весна, воздушные пары способны отражать любые воздушные миражи.
Православные же, ринулись обогащать приходы.
Фотки шикарные. На РЕН-ТВ отправить, они подтвердят что это НЛО