Фото: vk.com/act54
Около десятка машин столкнулось на федеральной трассе М-51 между поселками Коченево и Чик. В массовой аварии повреждения получили не только легковушки, но и несколько фур с самосвалами, а также автобус, пишут "Новосибирские новости" со ссылкой на группу "АСТ-54".
Уточняется, что авария произошла в субботу, 25 марта. В результате столкновения большого количества машин, движение на трассе было очень затруднено. Поврежденные автомобили полностью перекрыли дорогу в сторону Новосибирска, из-за чего водителям пришлось объезжать участок по "встречке".
Уточняется, что на место аварии оперативно прибыли сотрудники ДПС. В результате ДТП пострадавших нет.
В пресс-службе ГУ МВД России уточнили, что в столкновении, которое произошло в 8:30, участвовали 11 машин, в том числе семь легковых автомобилей и четыре грузовых. На данный момент движение полностью восстановлено.
По предварительным данным, причиной массовой аварии могли стать несоблюдение дистанции и скоростного режима. Полицейские проводят проверку по данному факту.
Комментарии
Чик и ты за Коченёво
Только представить себе, сколько может собрать машин, всего один дорожный баран!
25.03.2017 16:14 - гость -
Зачастую из за одного барана все и происходит...