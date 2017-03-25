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Около десятка машин столкнулось на федеральной трассе М-51 между поселками Коченево и Чик. В массовой аварии повреждения получили не только легковушки, но и несколько фур с самосвалами, а также автобус, пишут "Новосибирские новости" со ссылкой на группу "АСТ-54".

Уточняется, что авария произошла в субботу, 25 марта. В результате столкновения большого количества машин, движение на трассе было очень затруднено. Поврежденные автомобили полностью перекрыли дорогу в сторону Новосибирска, из-за чего водителям пришлось объезжать участок по "встречке".

Уточняется, что на место аварии оперативно прибыли сотрудники ДПС. В результате ДТП пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МВД России уточнили, что в столкновении, которое произошло в 8:30, участвовали 11 машин, в том числе семь легковых автомобилей и четыре грузовых. На данный момент движение полностью восстановлено.

По предварительным данным, причиной массовой аварии могли стать несоблюдение дистанции и скоростного режима. Полицейские проводят проверку по данному факту.