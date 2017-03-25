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Бийские полицейские готовятся обеспечить безопасность граждан при паводке

, ИА "Амител"
Стражи правопорядка помогут всем пострадавшим от паводка и проследят за сохранностью их имущества

Фото: 22.мвд.рф

Полицейские в Бийске готовятся нести службу в условиях чрезвычайной ситуации во время весеннего половодья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Правоохранители уже провели расчёт сил и средств, которые нужны для  оказания помощи населению, попадающему в зону подтопления. Кроме этого, была проведена проверка мобилизационной готовности личного состава.

Для того, чтобы обеспечить безопасность движения транспорта на территориях, которые подвержены затопления, разработаны дополнительные маршруты движения.

Подчеркивается, что при объявлении режима ЧС личный состав Межмуниципального управления МВД России "Бийское" переведут в режим повышенной готовности: он будет охранять общественный порядок и безопасность граждан.

Полицейские будут помогать всем, кто пострадал от паводка, вывозить их из зоны затопления, а также охранять оставшееся без присмотра имущество до возвращения хозяев, чтобы избежать случаи мародерства. Кроме этого, охранять общественный порядок будут сотрудники частных охранных организаций. Они вместе с полицейскими будут круглосуточно дежурить в зоне ЧС, заключают в пресс-службе.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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