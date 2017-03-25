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Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах после того, как на Казанском пороховом заводе произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СКР по Татарстану.

Уточняется, что завод загорелся вечером в пятницу, 24 марта. Возгорание локализовали на площади 400 квадратных метров.

Агентство пишет, что поступила информация о гибели начальника караула пожарной части №35.

ТАСС добавляет, что возгорание возникло в цехе готовой продукции. В тушении пожара принимали участие 99 человек и 34 единицы техники.

По словам очевидцев, после возникновения пожара прогремел взрыв.