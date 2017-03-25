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Жена убитого бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова и оперная певица Мария Максакова дала первый комментарий по поводу произошедшего. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Meduza.

Максакова заявила, что не собирается делать предположений о том, кто стоит за убийством ее мужа, выстраивать какие-либо версии. "Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил", — подчеркнула она, добавив, что сосредоточится на воспитании 11-месячного ребенка.

Певица отметила, что после того, как был убит Вороненков, ее охрана усилилась, а передвигается Максакова теперь на бронированной машина. Она добавила, что если бы у экс-депутата была такая же охрана, то с ним все было бы в порядке.

Максакова также прокомментировала слова ее матери изданию Life об убийство Вороненкова. Уточним, что Людмила Максакова сказала следующее: "Слава тебе господи, а что с ним ещё делать?"

Певица заявила, что не давно не разговаривает с матерью, а после того, "что [она] там ляпнула", вообще не собирается этого делать. "Я не знаю, при каких обстоятельствах она это сказала, но думаю, у них есть запись. Они бы не рискнули публиковать такое без записи", — добавила Максакова.

В заключение певица рассказала о своем состоянии, сравнив себя с бронетанком. "Я, конечно, крепкая. Но я не знала, что может быть так больно", — приводит издание ее слова.

Напомним, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили днем в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его застрелил киллер. Охранник Вороненкова смог ранить нападавшего, отчего тот позже скончался в больнице.

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