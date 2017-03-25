Фото: barnaul.org

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин в субботу, 25 марта, совершил объезд по городу вместе с подчиненными. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сити-менеджер проехал по проблемным дорогам города и посмотрел на предварительный ремонт дорожного полотна на улице 80 Гвардейской Дивизии, где рабочие трудились над сложным участком. Отмечается, что на объезде также присутствовали руководитель "Автодорстроя" Андрей Курышин и председатель комитета, который курирует тему ремонта дорог, Антон Шеломенцев. Они уточнили, что в городе начался предварительный ремонт дорог, в данный момент специалисты устраняют ямы, которые образовались после зимы. Сначала на участках ликвидируют скопление воды, а затем засыпают яму. Ремонт дороги с укладкой асфальта начнется не раньше апреля, тогда же будут соблюдены все технологические нормы. Пока ремонт осуществляется для того, чтобы барнаульцам и водителям общественного транспорта было комфортнее ездить по городу.

Уточняется, что Дугин проинспектировал состояние дорог на улицах Понтонный Мост, Солнечная поляна, Кавалерийская, Веры Кащеевой, Попова и иных городских магистралей и переулков, которые требуют внимания со стороны дорожных служб.

Читайте также: Стало известно, какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2017 году

Кроме этого, глава городской администрации посетил продовольственную ярмарку в Октябрьском районе, где смог пообщаться с местными жителями.