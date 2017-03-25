Фото: barnaul.org
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин в субботу, 25 марта, совершил объезд по городу вместе с подчиненными. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сити-менеджер проехал по проблемным дорогам города и посмотрел на предварительный ремонт дорожного полотна на улице 80 Гвардейской Дивизии, где рабочие трудились над сложным участком. Отмечается, что на объезде также присутствовали руководитель "Автодорстроя" Андрей Курышин и председатель комитета, который курирует тему ремонта дорог, Антон Шеломенцев. Они уточнили, что в городе начался предварительный ремонт дорог, в данный момент специалисты устраняют ямы, которые образовались после зимы. Сначала на участках ликвидируют скопление воды, а затем засыпают яму. Ремонт дороги с укладкой асфальта начнется не раньше апреля, тогда же будут соблюдены все технологические нормы. Пока ремонт осуществляется для того, чтобы барнаульцам и водителям общественного транспорта было комфортнее ездить по городу.
Уточняется, что Дугин проинспектировал состояние дорог на улицах Понтонный Мост, Солнечная поляна, Кавалерийская, Веры Кащеевой, Попова и иных городских магистралей и переулков, которые требуют внимания со стороны дорожных служб.
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Кроме этого, глава городской администрации посетил продовольственную ярмарку в Октябрьском районе, где смог пообщаться с местными жителями.
Комментарии
Чувствуется неусыпная забота Нашего мера!
хрена се ярмарки... скумбрия по 224 и форель по 1100...
Мотался с толпой сопровождающих. На каждого по приказу о работе в выходной день с оплатой в двойном размере. И это все за счет бюджета Барнаула.
Ну хорошо, что вышел на улицу, пешком немного прошёлся, предыдущие и этого не делали, не когда было.
Дугин, молодец! И дорогие зимой чистил и сейчас раньше обычного латать начал, хотя бы и кирпичами. И в народ выходит.