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Трое детей погибли, еще один пострадал в результате ДТП на юго-востоке Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Авария произошла в субботу, 25 марта, в 8:20 по московскому времени. На 143-м километре трассы М-5 владелец "Газели" по неизвестной причине выехал на "встречку", где врезался в автомобиль Renault. В результате столкновения в иномарки погибли три ребенка в возрасте 12-13 лет, а также пострадал еще один 13-летний пассажир.

РИА Новости добавляет, что среди жертв аварии один взрослый.

В то же время "Интерфакс" также пишет лишь о погибших детях, отметив, что водителя легковушки госпитализировали с серьезными травмами.

В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят проверку.