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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов увидел истоки европейской ненависти к РФ в расколе христианства в XI веке. Соответствующее заявление прозвучало на пленуме партии, который был посвящен борьбе с антисоветизмом и русофобией, пишет РИА Новости.

По мнению Зюганова, в Европе ненависть к России существовала веками. Он считает, что идейные истоки лежат "в расколе христианства на католическую и православную церковь".

Агентство отмечает, что ранее лидер коммунистов призвал биться с "русофобами и антисоветчиками, которые вылезли из всех щелей". Зюганов считает именно русофобию и антисоветизм главной причиной распада СССР, которые теперь угрожают и России.

Подчеркивается, что лидер КПРФ выступает с аналогичными высказываниями все время, а в начале минувшего года он призвал принять официальное заявление "против русофобии и антисоветизма".