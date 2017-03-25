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Синоптики прогнозируют в Алтайском крае в воскресенье, 26 марта, осадки, гололед и минусовую температуру. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

Так, в течение всех суток местами в крае будет идти мокрый снег, снег, возникнут гололедные явления, а на дорогах образуется гололедица, утром местами возникнет дымке и туман. Ночью столбик термометра опустится до +2...-3 градусов, а в западных районах до -5...-10. Днем же жителей региона ждут от 1 до 6 градусов тепла, причем в южных районах температура воздуха составит +6...+11.

Ветер будет дуть западный, 3-8 метров в секунду, с усилением до 13 метров.

В Барнауле ночью также возможен мокрый снег, возникнут гололедные явления и гололедица местами на дорогах. Температура за окном составит от 1 до 3 градусов ниже нуля. Днем в городе будет преимущественно без осадков, но гололедица сохранится. Температура поднимется до +4...+6 градусов.

Ветер в алтайской столице также задует западный, 5-10 метров в секунду.