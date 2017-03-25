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Барнаульцы обсуждают "катастрофу" в придорожном туалете. Видео

, ИА "Амител"
Инцидент произошел в казахстанском селе Мангистау

Фото: youtube.com

Жители столицы Алтайского края обсуждают опубликованный в сети ролик, на котором запечатлено обрушение туалета. Соответствующая запись размещена в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте". 

В опубликованном ролике видно, как мужчина за рулем с детьми в салоне подъезжает к общественному туалету рядом с трассой, а через несколько секунд стенки сооружения проваливаются внутрь. "Хорошо, мы туда не зашли!" — прокомментировали произошедшее дети.

В подписи уточняется, что инцидент произошел в селе Мангистау Мангистауской области Казахстана. 

"А теперь представьте, если бы приехали раньше на мгновение, и детишки пошли бы туда. Как раз мальчик и девочка, в две разные кабинки", — пишет автор ролика.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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