Фото: davydov.in

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ведомствам проработать вопрос введения скидок в зависимости от величины пробега грузовика в системе "Платон". Соответствующее поручение сделано по итогам встречи главы правительства с дальнобойщиками, пишет ТАСС со ссылкой на сайт кабмина.

Уточняется, что проработать вопрос должны Минтранс РФ, Минэкономразвития России и российский Минфин.

Подчеркивается, что также Минтранс и Минюст будут прорабатывать вопрос об увеличении суммы штрафа за проезд большегрузов по федеральным трассам без внесения оплаты в "Платон". Кроме этого, поручено разработать систему наказания грузоотправителя и грузополучателя за превышение максимально допустимых нагрузок.

Агентство напоминает, что в пятницу, 24 марта, первый замминистра транспорта России Евгений Дитрих заявил, что штрафы в системе "Платон" могут быть повышены на сумму от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее Медведев отмечал, что предложение ввести скидки для тех, кто регулярно проезжает большие расстояния выглядит "экономически разумно". "Чем больше ездишь, тем меньше платишь тариф, в этом резон определенный есть", — цитирует агентство заявление главы кабмина.

Кроме этого, российский премьер-министр пообещал дать поручение проработать вопрос повышения штрафов в "Платоне". По словам его заместителя Аркадия Дворковича, штрафы могут повысить во второй половине текущего года.