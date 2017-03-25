Фото: youtube.com

Российская певица, народная артистка СССР София Ротару во время исполнения песни "Осенние цветы" упала на композитора Руслана Квинту, который сидел за роялем. Видео инцидента опубликовано на видеохостинге YouTube, пишет "Лента.ру".

Инцидент произошел на юбилейном концерте известного композитора.

Отмечается, что певица запуталась в подоле длинного платья и упала на Квинту. Музыкант помог артистке подняться, после чего они продолжили выступление.

Life подчеркивает, что Ротару сотрудничает с Квинтой с 2001 года. Композитор написал для певицы около 20 песен.

Добавим, что опубликованный в минувший четверг, 23 марта, ролик посмотрели уже почти 400 тысяч раз.