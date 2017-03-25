Фото: polytika.ru

Экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве, сообщает ТАСС.

В церемонии прощания, которая состоялась в субботу, 25 марта, во Владимирском соборе, участвовали несколько десятков человек. Среди них была вдова Мария Максакова, родные погибшего, экс-депутат Государственной думы Илья Пономарев и ряд украинских политиков, уточняет агентство.

Напомним, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Нападавший несколько раз выстрелил из пистолета в бывшего парламентария, а затем был ранен охранником Вороненкова. Позже убийца скончался в больнице.

Позже исполнителем убийства назвали украинца Павла Паршова, который служил в Нацгвардии Украины до 2016 года.

По факту умышленного убийства возбудили уголовное дело. Расследование ведет киевская прокуратура совместно с СБУ и иными силовыми структурами.