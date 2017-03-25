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Лидеры 27 стран Европейского союза, которые останутся в объединении после выхода Соединенного Королевства, подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах Евросоюза, передает в субботу, 25 марта, РИА Новости.

Отмечается, что декларация стала главным итогом саммита, который был посвящен 60-летию Римского договора, заложившего основы ЕС.

Польский премьер Беата Шидло, чья позиция так и не была известна, перед подписанием занесла ручку над документом и замерла на несколько секунд. Поставив подпись, она развела руками и улыбнулась.

Агентство объясняет, что документ отражает видение будущего ЕС во всех сферах. В нем выражены достижения европейцев за последние 60 лет, а также такие вызовы, стоящие перед Евросоюзом, как рост популизма, недоверие к европейским институтам и террористическая угроза.

Уточняется, что на фоне Brexit в декларации особое внимание уделено стремлению оставшихся стран к большему единству и солидарности. "Мы сделаем Европейский Союз сильнее и устойчивее путем еще большего единства и солидарности между нами и соблюдением общих правил", — заявили лидеры.

В числе приоритетов на будущее ЕС — безопасность и защита, процветание и рост экономики, социальная политика и сильные позиции на международной арене.