Фото: youtube.com

В эфире программы "Вечерний Ургант" в пятницу, 24 марта, показали ролик-пародию на песню "Тает лед" украинской группы "Грибы". Ролик размещен на YouTube-канале шоу.

Отметим, что кроме участников программы в песне был задействован ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев. Он исполнил в стиле оригинальной песни прогноз погоды, упомянув и Барнаул.

"В Барнауле тает лет, на Казань теплый воздух идет", — исполнил строчку Беляев.

На подхвате у него был сам Иван Ургант, уточнивший экологическую обстановку в мире и рассказавший о последствиях выбросов углекислого газа.

Добавим, что за сутки пародийный ролик посмотрели более 1,2 миллиона раз.