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Власти Украины заявили, что готовы принять российского представителя на песенном конкурсе "Евровидение-2017", если Юлию Самойлову заменит другой участник, у которого нет проблем с украинским законодательством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова вице-премьера страны Вячеслава Кириленко.
Он подчеркнул, что Украина готова принять все 43 страны-участницы конкурса, в том числе и представителя РФ. "Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена", — приводит агентство слова Кириленко.
Вице-премьер выразил надежду, что Москва примет данные условия. Саму ситуацию вокруг "Евровидения-2017" Кириленко охарактеризовал как провокацию со стороны РФ, отметив, что она является лишь небольшим звеном в большой цепи провокаций и действий, "которые направлены на нагнетание ситуации в Украине".
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Напомним, Самойлова должна была представлять РФ на песенном конкурсе в Киеве с песней "Flame Is Burning", однако ей запретили въезд в страну из-за посещения Крыма без необходимого разрешения со стороны Украины.
Комментарии
Клоуны хохлы, а наши ещё хуже поддерживают этот цирк....идите лесом с этим цирком....
Сразу надо было послать этот продажный конкурс и не вспоминать о нём.
Вот предположим, я каждый год езжу в Крым. Это не так, но предположим. И вот я туда езжу-езжу, езжу-езжу… И в какой-то момент вдруг выясняется, что там почему-то перестали стоять украинские пограничники. А я туда езжу каждый год… Или просто захотел – поехал. Я не обязан интересоваться политическими какими-то… Вот я хочу спросить. Интересно, почему Юлия Самойлова, которая съездила в Крым – почему она должна быть в каких-то своих правах поражена по той простой причине, что там почему-то перестали стоять украинские пограничники. Во-первых, по-моему они оттуда драпанули. По-моему, они оттуда сбежали. Смылись. Я сейчас не по вопросу аннексии Крыма. Я по вопросу претензий исключительно. Вот человек приехал в Крым. Он что, виноват, что там его не встретили украинские пограничники? А почему их там нет? Чего они оттуда ушли? Вот мне просто интересно – а почему они там ее не встретили? Приехала – а там их нет. И что теперь, спрашивается? Я приеду, допустим, в Нью-Йорк, а там нет пограничников американских. И что мне – развернуться и улетать? Это моя проблема или не моя? Это не моя проблема. (В.Уткин)
не получится, был бы повод, а запрет найдется
Вот что-то в Барнауле эта Юлия Самойлова концертов не давала. И в Новосибирске то же. Можно долго перечислять города и регионы где Юлия Самойлова концертов не давала. Но вот в Крыме нужно было обязательно!
Крым ВАШ ! Зачем рассиянам Евровидение у них своих шикарных конкурсов полно. Правда конкурсы один говняней другого.
26.03.2017 09:45 - гость -
Здравствуй бородатая женщина.
Радикалы требуют от участников «Евровидения» петь на украинском Киев, 24 марта. Украинские радикалы и активисты требуют от президента Петра Порошенко, чтобы 75% песен на «Евровидении-2017» исполнялись на государственном украинском языке, ведь того требует новый закон Украины.
интересно бы узнать шутника,кто в 2016 решил отдать первое место украине
Как посмели эти скачущие козлы ставить условия России, после того, как их преступную наводчицу помиловало наше руководство? ни стыда ни совести
В игнор этот конкурс. Ну или Джигурду к ним отправить
Хотите - смотрите. Не хотите - не смотрите. Но переживать из-за этой чухни крайне глупо.
Нечего делать на это Евровидении ни Самойловой, ни другим.
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