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Власти Украины заявили, что готовы принять российского представителя на песенном конкурсе "Евровидение-2017", если Юлию Самойлову заменит другой участник, у которого нет проблем с украинским законодательством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова вице-премьера страны Вячеслава Кириленко.

Он подчеркнул, что Украина готова принять все 43 страны-участницы конкурса, в том числе и представителя РФ. "Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена", — приводит агентство слова Кириленко.

Вице-премьер выразил надежду, что Москва примет данные условия. Саму ситуацию вокруг "Евровидения-2017" Кириленко охарактеризовал как провокацию со стороны РФ, отметив, что она является лишь небольшим звеном в большой цепи провокаций и действий, "которые направлены на нагнетание ситуации в Украине".

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Напомним, Самойлова должна была представлять РФ на песенном конкурсе в Киеве с песней "Flame Is Burning", однако ей запретили въезд в страну из-за посещения Крыма без необходимого разрешения со стороны Украины.