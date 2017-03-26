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Правительство Соединенных Штатов решило ввести санкции в отношении еще восьми организаций РФ, обвинив их в нарушении национального американского законодательства о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации Штатов.

Отмечается, что в черный список попали такие институты, как АО "Рособоронэкспорт", АО "150-й авиационный ремонтный завод", внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", АО "Научно-производственное объединение "Базальт", АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения", Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации и Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

Агентство подчеркивает, что американские власти не уточняют, в чем именно заключаются предъявляемые российским организациям претензии.

Нынешние ограничительные меры введены на два года. Они предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавших в черный список, продажу им Вашингтоном оружия и военной техники, а также выдачу им лицензий Штатов на покупку товаров, которые подпадают под режим экспортного контроля, и предоставление им помощи. При этом американский госсекретарь Рекс Тиллерсон в случае необходимости может отменить действие санкций, которые вступили в силу 21 марта.

Решения о применении подобных санкций вырабатываются Госдепом в результате обзоров выполнения упомянутого закона, которые проводятся на периодической основе. Отмечается, что ограничительные меры не распространяются на "страны или правительства", под них подпадают только сами организации из черного списка.

Агентство отмечает, что санкции ввели не только в отношении российских институтов, но и в отношении 12 юридических и физических лиц из Китая. Кроме этого, под ограничительные меры попали также управление военной промышленности Минобороны Мьянмы, Специальный оборонный исследовательский центр Египта, Военно-морской флот Эритреи, Организация авиакосмической промышленности Ирана, компания из КНДР, фирма из Саудовской Аравии, две организации и одно физическое лицо из Судана, корпорация из ОАЭ.