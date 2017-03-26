Фото: vladtime.ru
Правительство Соединенных Штатов решило ввести санкции в отношении еще восьми организаций РФ, обвинив их в нарушении национального американского законодательства о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации Штатов.
Отмечается, что в черный список попали такие институты, как АО "Рособоронэкспорт", АО "150-й авиационный ремонтный завод", внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", АО "Научно-производственное объединение "Базальт", АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения", Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации и Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.
Агентство подчеркивает, что американские власти не уточняют, в чем именно заключаются предъявляемые российским организациям претензии.
Нынешние ограничительные меры введены на два года. Они предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавших в черный список, продажу им Вашингтоном оружия и военной техники, а также выдачу им лицензий Штатов на покупку товаров, которые подпадают под режим экспортного контроля, и предоставление им помощи. При этом американский госсекретарь Рекс Тиллерсон в случае необходимости может отменить действие санкций, которые вступили в силу 21 марта.
Решения о применении подобных санкций вырабатываются Госдепом в результате обзоров выполнения упомянутого закона, которые проводятся на периодической основе. Отмечается, что ограничительные меры не распространяются на "страны или правительства", под них подпадают только сами организации из черного списка.
Агентство отмечает, что санкции ввели не только в отношении российских институтов, но и в отношении 12 юридических и физических лиц из Китая. Кроме этого, под ограничительные меры попали также управление военной промышленности Минобороны Мьянмы, Специальный оборонный исследовательский центр Египта, Военно-морской флот Эритреи, Организация авиакосмической промышленности Ирана, компания из КНДР, фирма из Саудовской Аравии, две организации и одно физическое лицо из Судана, корпорация из ОАЭ.
Комментарии
а акимфий предупреждвл
Россия должна строго следовать законодательству сша?
#Трампненаш
26.03.2017 09:20 - гость На территории США однозначно да
а на территории России????
Путин должен в ответ доллар запретить, если не слабак конечно.
26.03.2017 10:19 Diver, угу и национальное достояние за рубли продавать???!!!!
26.03.2017 10:19 Diverу Вы с ума сошли, ОН же не Сталин, у которого 2 сертука, да 10 трубок....
так в ответ запретим айфоны...компы ...тачки...яхты....щмутье....пусть ими подавятся! У нас есть все свое!
так в ответ запретим айфоны...компы ...тачки...яхты....щмутье....пусть ими подавятся! У нас есть все свое!
Врят ли... Думаю, что ВВП ударит новым налогом по населению. Я за ним с самого начала его президенства наблюдаю, у него одна тактика - бей своего, что бы чужие боялись. По этому фсе вполне предсказуемо. А деньги он и дальше будет в облеги америкосовские вкладывать, вот увидите, что так и будет.
Все правильно. Штаты блюдут свою выгоду
26.03.2017 10:38 - гость -, тока свое дорожает день ото дня, бянзин чяго стоит, опять в гору полез за месяц на рупь!!!!!!!!!!!!!!!!
10:29 Да ладно, он получал самую большую зарплату в стране, с который не платил ничего, кроме партвзносов, жид на всем готовом, ни копейки не внес ф облигации и на покупку оружия, имел в пользовании 20 квартир и дач,а все разговоры про служебный кабинет на одной из дач. Вы еще про бедность Свердлова и прочих расскажите.
10:45 Да ладно, американцы даже причину назвать не могут/не хотят назвать для введения санкций, а ты с ними заодно, у тебя Путин виноват.
- гость - 26 марта 2017 г. 11:01 имел в пользовании 20 квартир и дач ---- Сомнительное удовольствие иметь 20 квартир и дач, но не иметь друзей миллиардеров со счетами в офшорах)
"США ввели санкции против восьми российских компаний в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, касающимся Сирии, Ирана и КНДР" О как закон называется.
- гость - 26 марта 2017 г. 11:03 10:45 Да ладно, американцы даже причину назвать не могут/не хотят назвать для введения санкций ---- Санкции на пользу, так наша Великая Страна быстрее слезет с нефтяной иглы!
- гость - 26 марта 2017 г. 11:10
Сомнительное удовольствие иметь 20 квартир и дач,
Особенно когда они государственные)
Врят ли... Думаю, что ВВП ударит новым налогом по населению. Я за ним с самого начала его президенства наблюдаю, у него одна тактика - бей своего, что бы чужие боялись. По этому фсе вполне предсказуемо. А деньги он и дальше будет в облеги америкосовские вкладывать, вот увидите, что так и будет. Источник: © ИА "Амител"
он с подельниками своих-то бьёт в лицо и наотмашь, а чужие сильно ли боятся? Может, надо уже мозги включать? Ну, стали единично фермеры развивать хозяйство, в магазинах пальмового дерьма стало больше, у этих фермеров денег прибавилось, а весь народ вынужден эту дрянь употреблять, а другого-то нет, с лекарствами похожая ситуация и т. д. При этом наша власть живёт, питается, одевается, лечится, отдыхает, учит детей за границей, либо для себя везёт всё оттуда. Лицемерие, враньё, наглость, тупость, ворьё-вот, что такое российская власть
ты с ними заодно, у тебя Путин виноват
Твой Путин адекватно ответить не может. У него один ответ на все случаи жизни - бичевать граждан своей страны. Самоутверждается.
а чужие сильно ли боятся? ---------- Вообще не боятся.
- гость - 26 марта 2017 г. 11:19 Особенно когда они государственные) -- Да, да! Я просто "в пользовании" пропустил))
11:11 Причем тут нефть? ДБЛБЛ.
11:24 Не будет новых налогов до 2018, а там увидим. Не тащи сюда вранье, в начале со своими кураторами найди миллиарды Путина. 11:19 Учи историю не по ЕГЭ и не по истории КПСС Пономарева. Читай архивы про золото партии, сколько бабла конфисковали у Ежова? Ты хоть знаешь кто зарплату в конвертах внедрил?
- гость - 26 марта 2017 г. 11:33 11:11 Причем тут нефть? ДБЛБЛ. ---- Патамучта Невть - всему голова! А крякнет невть и Великая Роисся вмиг превратится в Уркаину!)))
- гость - 26 марта 2017 г. 11:33 11:11 Причем тут нефть? ДБЛБЛ. ---- Держите наркомана, у него нефть не причем...вот это поворот! Когда говорим "нефть" подразумеваем Россию, когда говорим "Россия" подразумеваем нефть!
11:39 Ахеджакнуло из бильджо? Никогда хохлы не жили так плохо как при Путине? Закопают тебя вна как Вороненкова, человек 5 соберутся от силы. А кому такие ДБЛБЛ нужны?
- гость - 26 марта 2017 г. 11:38 найди миллиарды Путина --- Так находили недавно 2 ярда, но это крошки какие то записанные на его друга Вордугина...или ты думаешь, что посредственный скрипач мог по лёгкой сколотить 2 ярда зелени? ведь накануне публикации в крепости паника разразилась в виде "Скоро будет мощнейший вброс" ...видать не знали сколько нашли, а нашли всего 2 ярда!))
- гость - 26 марта 2017 г. 11:44 Никогда хохлы не жили так плохо как при Путине? ---- Никогда россияне не жили так плохо как при Обаме?
Не будет новых налогов до 2018 ------------- Рас Гость на Амике сказал, значить так и будет.