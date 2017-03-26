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Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко спела песню в прямом эфире программы "Гордон", которая вышла на телеканале "112 Украина". Данный выпуск показали в субботу, 25 марта, передает РИА Новости.

Политик исполнила композицию "Месяц" Натальи Могилевской.

Уточняется, что Савченко не впервые уделяет всех способностями в пении. Ранее она исполнила украинский гимн с трибуны Рады. "Лента.ру" напоминает, что после этого депутат разулась и забралась в кресло с босыми ногами.