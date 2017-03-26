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Мощный взрыв прогремел в британском городе Нью-Ферри (графство Мерсисайд). В результате ранения получили 32 человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, пишет "Коммерсант" со ссылкой на издание Liverpool Echo.

По данным издания, взрыв прогремел в субботу в 21:15 по местному времени (00:15 мск 26 марта). По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа. В результате инцидента обрушилось несколько зданий, в том числе китайский ресторан. Подчеркивается, что именно там находилось большинство пострадавших.

Также появились данные, что разрушено здание танцевальной школы. Очевидцы сравнили территорию вокруг нее с "зоной боевых действий".

На место ЧП сразу выехали полицейские, пожарные и медики. Жителей близлежащих домов эвакуировали.