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Мощный взрыв прогремел в британском городе Нью-Ферри (графство Мерсисайд). В результате ранения получили 32 человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, пишет "Коммерсант" со ссылкой на издание Liverpool Echo.
По данным издания, взрыв прогремел в субботу в 21:15 по местному времени (00:15 мск 26 марта). По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа. В результате инцидента обрушилось несколько зданий, в том числе китайский ресторан. Подчеркивается, что именно там находилось большинство пострадавших.
Также появились данные, что разрушено здание танцевальной школы. Очевидцы сравнили территорию вокруг нее с "зоной боевых действий".
На место ЧП сразу выехали полицейские, пожарные и медики. Жителей близлежащих домов эвакуировали.
Комментарии
На Амике узнал, что в Англии есть город Нью-ферри, очень поучительно для регионального сайта новостей !!!
а для меня, лично, эта новость,как лишний повод еще раз напомнить о том, что с газом шутки плохи, и от беды никто не застрахован, даже в развитой и благополучной англии
При чём здесь название города?Заметка о том,что газ-источник опасности.
26.03.2017 10:05 - гость -
Вас, ЕГЭшников, хоть Амик географии научит.