В пятницу, 24 марта, состоялось премьерное представление цирка шапито "Звездный".

Зрителям показали красочное шоу с участием воздушных акробатов, шоу-балета, дрессированных животных. Выступление монгольских верблюдов, собак породы хаски, ручных голубей и королевского черного ягуара Яго не оставило равнодушным ни детей, ни взрослых. Настоящий восторг вызвало эффектное огненное шоу.

В перерыве между выступлениями артистов зрителям предлагали подняться под самый купол на специальных качелях, сфотографироваться с животными или сделать аквагрим.

Купол расположен на проспекте Строителей 117.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте цирка.

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