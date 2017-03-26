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Детский омбудсмен предложила разрешить родителям отказываться от проб Манту

, ИА "Амител"
Кузнецова отметила, что законом предусмотрен выбор родителей, которые должны его делать, исходя из своих познаний и убеждений

Фото: alfa-img.com

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила Минздраву РФ предоставить родителям право выбора, каким способом диагностировать заболевание туберкулезом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление омбудсмена в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Кузнецовой, в начале ее работы один из объемов обращений был связан с реакцией Манту. "Что родители не хотят делать Манту, но их не берут в садики, не пускают в школы", — уточнила она, отметив, обратилась по этому поводу в Минздрав.

Детский омбудсмен отметила, что в ближайшее время решается вопрос о предоставлении альтернативы, чтобы у родителей был выбор. Кузнецова подчеркнула, что выбор родителей предусмотрен законом, поэтому каждый может его делать, исходя из своих познаний и убеждений.

Уполномоченный по правам ребенка добавила, что рассматриваются разные варианты замены пробы, например, Т-спот, позволяющий диагностировать скрытую и активную фазу туберкулеза с помощью подсчёта Т-клеток, которые активируются бактерией туберкулёза. "Можно сдать кровь, можно иначе пройти эти анализы. И они тоже будут признаны", — заключила она.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.03.2017 10:33
- гость -

Правильно))) Лечить то потом дешевле)....

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26.03.2017 10:44
- гость -

Что за проблема у родителей? Им лучше что бы дети заболели туберкулезом?!

0  0
26.03.2017 10:49
Еж

26.03.2017 10:44 - гость - Сейчас яжематери и овуляшки набегут и расскажут вам ТАКОГО про реакцию Манту... Они же фигню какую нибудь в инете прочитаю, не поймут, сами додумают и потом кошмарят друг друга на форумах...

0  0
26.03.2017 10:51
- гость -

мудло, а не омбудсмен

0  0
26.03.2017 11:02
- гость -

Хоть бы один прочитал статью а не заголовок. Вот так и вырастает поколение об си рал

0  0
26.03.2017 11:12
- гость -

Уполномоченный по правам ребенка добавила, что рассматриваются разные варианты замены пробы, например, Т-спот, позволяющий диагностировать скрытую и активную фазу туберкулеза с помощью подсчёта Т-клеток, Источник: © ИА "Амител"

Зачем тогда прививку ставят?

0  0
26.03.2017 11:14
- гость -

26.03.2017 10:49 Еж расскажут вам ТАКОГО про реакцию Манту...

тогда расскажите вы что в ней такого необходимого, и что эта реакция показывает, а также точна эта проба или нет,если случайно её ребенок намочит, или почешет

0  0
26.03.2017 11:19
- гость -

- гость - 26 марта 2017 г. 11:02 Хоть бы один прочитал статью а не заголовок. Вот так и вырастает поколение об си рал --- Статью не читай - сразу отвечай...таковы традиции))

0  0
26.03.2017 11:23
- гость -

Манту - не прививка, а проба, к тому же, неточная. Кучу ребятишек-аллергиков потом по туб.больницам гоняют пересдавать прочие анализы. Есть более точные пробы.

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26.03.2017 11:29
- гость -

Еж 26 марта 2017 г. 10:49 Все правильно сказал, набежали )))

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26.03.2017 11:39
Абориген

Какой-то бред. В мед карте требуется отсутствие заболевания туберкулезом, а не наличие пробы манту. Если вы прошли этот тест каким-то другим способом - дет. саду пофиг. У меня так у старшего было.

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26.03.2017 11:39
Монмаранси

на неделе преподаватель одного из барнаульских вузов выдала, что она не будет проходить флюорографию, потому что не хочет умереть от рака! славянам если дать выбор, они вообще теряют берега и связь с реальностью. вот и тут, ясно же написано, родителям дают выбор, как подтвердить отсутствие заболевания, а не вообще убрать диагностику туберкулёза, вот только ни комментаторам, ни, самое главное, родителям до этого места дочитать не судьба. как таким людям давать выбор? сами себе придумают историю и живут по ней дальше.

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26.03.2017 11:45
- гость -

26.03.2017 11:23 - гость -

Очень часто у детей появляются аллергические реакции, вы правы. Еще одна причина того, что результат пробы оказывается подозрительным, заключается в том, что не всегда правильно эту самую пробу делают: вещество нужно вводить ВНУТРИКОЖНО. Зачастую в садиках и школах пробу делают конвейерным методом, бывает, и промахиваются и вводят подкожно - отсюда и площадь покраснения увеличивается, и уплотнения и пр.

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