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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила Минздраву РФ предоставить родителям право выбора, каким способом диагностировать заболевание туберкулезом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление омбудсмена в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Кузнецовой, в начале ее работы один из объемов обращений был связан с реакцией Манту. "Что родители не хотят делать Манту, но их не берут в садики, не пускают в школы", — уточнила она, отметив, обратилась по этому поводу в Минздрав.

Детский омбудсмен отметила, что в ближайшее время решается вопрос о предоставлении альтернативы, чтобы у родителей был выбор. Кузнецова подчеркнула, что выбор родителей предусмотрен законом, поэтому каждый может его делать, исходя из своих познаний и убеждений.

Уполномоченный по правам ребенка добавила, что рассматриваются разные варианты замены пробы, например, Т-спот, позволяющий диагностировать скрытую и активную фазу туберкулеза с помощью подсчёта Т-клеток, которые активируются бактерией туберкулёза. "Можно сдать кровь, можно иначе пройти эти анализы. И они тоже будут признаны", — заключила она.