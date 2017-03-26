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ГУ МВД России по Волгоградской области разыскивает 56-летнего Сергея Беляева, передает пресс-служба алтайского ведомства.

Отмечается, что в период с 23:00 15 января по 01:00 16 января текущего года мужчина уехал из дома, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский район, село Малые Дербеты, ул. Комсомольская, 3 на машине "САЕЗ 11113-02" (госномер А727УМ 08 регион). 16 января около 2:20 он прибыл в Волгоград. Там Беляев оставил свою машину с ключами в замке зажигания на стоянке возле дома 27 по ул. Федяева, а затем ушел в неизвестном направлении.

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство".

Приметами пропавшего является: славянская внешность, рост 180-185 см, среднее телосложение, светлые с проседью волосы и короткая стрижка.

Мужчина был одет в серое полупальто драповое, такого же цвета зимний головной убор с козырьком, черные штаны плащевые и серые замшевые сапоги.

Особой приметой пропавшего является шрам на носу.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8 (442) 92-77-51, 8-937-721-7111.