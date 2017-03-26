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17-летний боксер скончался после любительского турнира в Британии, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Indipendent.

Инцидент произошел на соревнованиях, которые проходили 24 марта в городе Дерби. После боя состояния боксера-любителя ухудшилось, ему оказали первую медицинскую помощь. Но спасти спортсмена не удалось, он умер по прибытию в медучреждение.

По факту произошедшего ведется расследования. Полиция ищет записи боев и иную информацию, которая помогла бы выяснить причины случившегося. Подчеркивается, что пока нет никаких подозрительных обстоятельств, окружающих эту смерть.